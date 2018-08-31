Китайские инвесторы построят в Узбекистане стекольный завод

Ташкент, , 21:07 — REGNUM Инвесторы из Китай запустят в 2019 году крупнейшие в Туркестане стекольный завод Minh Yuan Silu стоимостью $110 млн, сообщает 31 августа издание Podrobno. uz со ссылкой на государственный комитет республики по инвестициям.

По данным ведомства, на первом этапеуже освоено $28,9 млн. Производство появится в свободной экономической зоне «Джизак». Продукция будет поставляться на экспорт в страны Туркестана.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что до конца года в республику планируется привлечь $5,8 млрд иностранных инвестиций.

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