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Китайские инвесторы построят в Узбекистане стекольный завод

Экономика

Производство появится в свободной экономической зоне «Джизак»

Китайские инвесторы построят в Узбекистане стекольный завод
Иллюстрация: Twicopy.org
Инвестиции

Ташкент, 31 августа 2018, 21:07 — REGNUM  Инвесторы из Китай запустят в 2019 году крупнейшие в Туркестане стекольный завод Minh Yuan Silu стоимостью $110 млн, сообщает 31 августа издание Podrobno. uz со ссылкой на государственный комитет республики по инвестициям.

По данным ведомства, на первом этапеуже освоено $28,9 млн. Производство появится в свободной экономической зоне «Джизак». Продукция будет поставляться на экспорт в страны Туркестана.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что до конца года в республику планируется привлечь $5,8 млрд иностранных инвестиций.

Читайте ранее в этом сюжете: В Узбекистане до конца года планируют привлечь $5,8 млрд инвестиций

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Экономика Узбекистана
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