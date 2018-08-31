Россельхознадзор 12-й раз пресекает ввоз зараженных фруктов из Казахстана

Оренбург, , 19:59 — REGNUM Сотрудники Управления Россельхознадзора по Оренбургской области пресекли ввоз из Казахстана 20,2 тонны нектарин, зараженных восточной плодожоркой. Об этом 31 августа сообщили в пресс-службе федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Фитосанитарный сертификат на нектарины из Узбекистана был выдан в Казахстане. Наличие личинок и куколок насекомых было подтверждено лабораторными испытаниями. Подкарантинная продукция была уничтожена.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа сотрудники Россельхознадзора по Оренбургской области пресекли ввоз 60 тонн дынь из Казахстана. В ходе проверки было выявлено, что на продукцию отсутствует фитосанитарный сертификат.

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