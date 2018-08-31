Калуга, , 16:01 — REGNUM Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов 30 августа принял участие в оперативном совещании УМВД России по городу Калуге. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Городской думы Калуги, глава города поблагодарил сотрудников полиции за обеспечение общественного порядка и безопасности в ходе проведения общегородских мероприятий.

«В праздновании Дня города приняло участие порядка 85 тысяч калужан, праздник прошёл без эксцессов, сотрудники калужской полиции продемонстрировали высокий профессионализм и обеспечили безопасность праздничных мероприятий, — отметил Александр Иванов, — впереди у нас День знаний, главной задачей калужской полиции станет обеспечение общественного порядка и безопасности образовательных учреждений».

Глава городского самоуправления Калуги поблагодарил сотрудников УМВД за их нелёгкую службу и пожелал дальнейших профессиональных успехов.

Официальный представитель Махачкалы в Калуге Алиасхаб Хархачаев вручил почётные грамоты сотрудникам калужского УМВД, вернувшимся из служебных командировок в Республику Дагестан. Он поблагодарил калужских стражей порядка за мужество и высокий профессионализм при выполнении служебно-боевых задач на территории республики.