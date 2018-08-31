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«Казахстанские железные дороги» купят 1200 вагонов

Экономика

В компании планируют решить проблему нехватки билетов

«Казахстанские железные дороги» купят 1200 вагонов
Kabelleger
Поезд в Казахстане

Астана, 31 августа 2018, 19:02 — REGNUM  Компания «Казахстан темир жолы» («Казахстанские железные дороги») (КТЖ) планирует приобрести 1200 вагонов для социально-значимых маршрутов, передает 31 августа телеканал «24 Хабар».

Через приобретение нового парка вагонов в КТЖ планируют решить проблему нехватки билетов. В летние месяцы предложение не удовлетворяет объем спроса на билеты.

Как сообщало ИА REGNUM, КТЖ принимает меры для исключения из эксплуатации некачественных боковых рам украинских компаний «Азовэлектростали» и Кременчугского сталелитейного завода.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане предложили убрать из эксплуатации украинскую вагонную технику

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Железнодорожные перевозки
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