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«Зарубежнефть» и «Узбекнефтегаз» планируют увеличить добычу нефти

Экономика

Эксперты определят оптимальную технологию для повышения уровня добычи

«Зарубежнефть» и «Узбекнефтегаз» планируют увеличить добычу нефти
Иллюстрация: Gazprom-neft.ru

Ташкент, 31 августа 2018, 17:50 — REGNUM  Российская нефтегазовая компания «Зарубежнефть» и «Узбекнефтегаз» планируют увеличить добычу нефти на месторождениях Хартум, Бостон, Южный Аламышик, Наманган, Тергачи и Шорбулак в Узбекистане, сообщает 30 августа издание «Подробно.uz».

Российские геологи и геофизики совместно со специалистами «Андижаннефть» изучили возможность увеличения добычи нефти на вышеназванных месторождениях. Эксперты определят наиболее оптимальную технологию для повышения уровня добычи.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о продлении лицензии на совместную добычу газа «Газпромом» и «Узбекнефтегазом» на месторождении «Шахпахты».

Читайте ранее в этом сюжете: «Газпром» продолжит разработку газового месторождения «Шахпахты»

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Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
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