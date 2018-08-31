Ташкент, , 17:50 — REGNUM Российская нефтегазовая компания «Зарубежнефть» и «Узбекнефтегаз» планируют увеличить добычу нефти на месторождениях Хартум, Бостон, Южный Аламышик, Наманган, Тергачи и Шорбулак в Узбекистане, сообщает 30 августа издание «Подробно.uz».

Российские геологи и геофизики совместно со специалистами «Андижаннефть» изучили возможность увеличения добычи нефти на вышеназванных месторождениях. Эксперты определят наиболее оптимальную технологию для повышения уровня добычи.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о продлении лицензии на совместную добычу газа «Газпромом» и «Узбекнефтегазом» на месторождении «Шахпахты».

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