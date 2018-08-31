Власти Италии: в стране 20 лет не было серьезных инвестиций

Рим, , 17:35 — REGNUM Целью правительства Италии является экономический рост выше 2−3%, но достижение этой цели усложняется тем, что в последние 20 лет в Италии «не было серьезных инвестиций», заявил в пятницу, 31 августа, секретарь премьер-министра страны Джанкарло Джорджетти, передает Il Fatto Quotidiano.

Прежде всего стране не хватает инвестиций в инфраструктуру, отметил Джорджетти. После обрушения моста Моранди в Генуе в Италии заговорили о необходимости радикального обновления дорожной инфраструктуры, но в зоне риска также школы и общественные здания, отметил политик.

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По его словам, Италия намерена «серьезно обсудить» этот вопрос с Евросоюзом. Также Джорджетти добавил, что правительство может принять решение о превышении дефицита бюджета уровня 3% ВВП, если это понадобится «для безопасности». Ранее коллега Джорджетти по правительству, вице-премьер Маттео Сальвини предлагал вывести из бюджетно-дефицитных расчетов расходы на инфраструктуру как относящиеся к сфере безопасности.