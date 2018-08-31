На Украине начался «валютный шок» — эксперт

Киев, , 17:08 — REGNUM Директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров отметил начало «валютного шока» на украинском рынке. Об этом Гончаров пишет на своей странице в Фейсбуке.

«Еще осень не началась, а «американец» легко пробил очередной психологический уровень в 28 гривен. Так, торги на межбанковском валютном рынке в четверг, 30 августа, открылись долларом по 28,14—28,20 гривен! Ну и высокая инфляция еще не полностью отреагировала на обесценение гривны», — отметил Гончаров.

Эксперт раскритиковал руководство Нацбанка Украины за непрофессиональную кредитно-денежную политику.

«И хуже всего то, что НБУ не может поддерживать доверие к гривне и в целом к банковской системе. Непонятно, какие решения примет кабмин, неизвестно, к каким последствиям они приведут? Думаю, терпение людей уже на пределе… А учитывая тот факт, что ранее НБУ неумело и непрофессионально использовал три основные вещи: повышал учетную ставку, осуществлял валютные интервенции и вводил валютные ограничения, всё?! Выдохся?!» — добавил Гончаров.

Он также считает, что от так называемых реформ премьер-министра Владимира Гройсмана пострадают потребители, малый и средний бизнес.

«Сегодня котировки гривны к «американцу» на межбанке по состоянию на 10:00 установились уже на уровне 28,27−28,35 гривны за доллар! Да, Владимир Гройсман, трубите в фанфары, игра сыграна по поводу того, что, дескать, мы будем становиться цивилизованной европейской страной. Теперь малый и средний бизнес с потребителями по полной программе будут вкушать весь объем ваших реформ», — рассказал Гончаров.

Как сообщалось, ранее глава совета Национального банка Украины Богдан Данилишин пообещал к концу 2018 года удержать гривну в нормальных для экономики пределах. По его словам, в конце года курс составит 28,5 гривен за доллар

«Предпосылок для панических настроений я не вижу. Хочу сказать, что повторения ситуации, которую мы имели в начале 2014-го и в 2015 годах, у нас уже не будет. Для этого нет соответствующих условий», — считает Данилишин.

Напомним, в бюджете Украины на 2018 год курс заложен на уровне 30,1 грн. за доллар США.