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Оптовые цены на авиационное топливо в Казахстане снизились на 20-30%

Экономика

Павлодарский нефтехимический завод возобновил выпуск авиационного топлива высшего качества

Оптовые цены на авиационное топливо в Казахстане снизились на 20-30%
Самолёт Казахстана

Астана, 31 августа 2018, 17:20 — REGNUM  В Казахстане в связи с возобновлением производства на павлодарском нефтехимическом заводе оптовые цены на авиационное топливо снизились на 20−30%, заявил директор по переработке нефти нацкомпании АО «КазМунайГаз» Шухрат Данбай. Об этом 31 августа сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, павлодарский нефтехимический завод возобновил выпуск авиационного топлива высшего качества, которое стали приобретать авиационные компании, что вызвало снижение цен. Данбай добавил, что продукция завода пойдет на экспорт в Киргизию.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что Астана ждет от Москвы документы для согласования экспорта бензина в страны Туркестана.

Читайте ранее в этом сюжете: Астана пересогласует с Москвой экспорт бензина

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