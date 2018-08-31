В Воронежской области стартовал сев озимых

Воронеж, , 17:03 — REGNUM 3 млн 863 тыс. тонн зерновых получено хозяйствами Воронежской области по данным на 31 августа, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области. В 2017 году на ту же дату был получен урожай в 4,2 млн тонны.

В департаменте аграрной политики региона уточнили, что на данный момент зерновые культуры в регионе обмолочены на площади 1 млн 239,1 тыс. га — 85% всей площади, средняя урожайность составляет 31,2 ц/га. В 2017 году на 31 августа было убрано 1 млн 165,2 тыс. га, урожайность составляла 41 ц/га.

Также в регионе продолжается уборка проса и гречихи. Началась уборка сахарной свеклы (уже получено 286,6 тыс. тонн), сои, льна масличного, рапса. К уборке кукурузы на зерно и подсолнечника хозяйства региона пока не приступали.

Параллельно в 24 районах области региона начался сев озимых. Засеяно 46,4 тыс. га площадей — это 7% от плана.

Как сообщало ИА REGNUM, летом этого года уборка зерновых началась несколько позже обычного. Первый миллион тонн зерна аграрии собрали в конце июля. Всего в этому году в регионе планируется собрать урожай на уровне четырех миллионов тонн зерна. Урожай 2017 года составил 5,7 млн зерновых — он стал рекордным для региона.