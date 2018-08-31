В Раде уверены, что с 1 января на Украине вырастут пенсии и зарплаты

Киев, , 16:53 — REGNUM Накануне выборов на Украине традиционно поднимут минимальные зарплаты и пенсии. Об этом 31 августа в эфире телеканала «112 Украина» заявил депутат от фракции «Оппозиционный блок» Владимир Гусак.

«У нас президентские выборы, поэтому с 1 января можно ожидать, что когда настанет новый бюджетный год и Верховная рада примет новый бюджет или не примет, можно ожидать значительного роста минимальной зарплаты и минимальной пенсии… В Украине есть традиция с нового бюджетного года, с 1 января повышать минимальные зарплаты и пенсии. Вопрос в размере этого повышения. Можно ожидать, что на бумаге оно будет большим, чем в прошлом году из-за выборов. Это будет бумажное повышение минимальной зарплаты и пенсии, потому что вопрос в том, какой будет инфляция в первом квартале 2019 года и каким будет курс гривны?» — сказал Гусак.

По его словам, повышение социальных расходов может ослабить курс гривны.

«У нас не случилось чуда, пришла вторая половина августа и началась быстрая девальвация гривны. У нас уже 28,5 грн за доллар. Думаю, скоро будем иметь и 30 грн за доллар», — добавил Гусак.

При этом он напомнил о дефиците госбюджета Украины и нежелании премьер-министра Украины Владимира Гройсмана бороться с коррупцией на таможне.

«Сегодня есть большие проблемы с наполнением бюджета, он не выполняется. Мы с самого начала предупреждали о том, что те доходы, которые закладывались в бюджет Украины на 2018 год, были нереальными. Там было около 20 млрд грн (707 млн долл.) от приватизации. Пока не получили и миллиарда. Был запланирован большой рост и таможенных сборов. Почему-то кто-то решил, что у нас на таможне начнут меньше воровать… План по таможенным сборам не выполняется. Премьер-министр Владимир Гройсман занимает пост уже 2,5 года, если бы он хотел, он имел все возможности навести порядок на таможне», — подытожил Гусак.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе вице-премьер Украины Павел Розенко заявил, что до конца 2018 года минимальная зарплата в стране повысится до уровня 4200 грн (148 долл.).

«Я убежден, что для того, чтобы, в частности, говорить и о повышении пенсий украинцам, чтобы говорить о легализации заработных плат, оживить покупательную способность граждан, это наши амбиции и наше обязательство перед обществом — еще в этом году сделать 4200 грн (минимальную зарплату). Есть обращение президента Украины по 4200 грн, есть публичные обязательства, зафиксированные, в частности, в проекте государственного бюджета Украины», — сказал Розенко.

Напомним, с 1 января на Украине до 3723 грн (131 долл.) повысился размер минимальной заработной платы. Именно такую сумму определили законодатели в госбюджете на 2018 год. Она стала на 523 грн больше, чем уровень минимальной зарплаты в 2017 году — 3,2 тыс. грн (113 долл.).