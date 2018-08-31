47 предприятиям Крыма компенсируют 67 млн рублей убытков из-за засухи

Симферополь, , 16:30 — REGNUM Прямой ущерб от засухи в Крыму оценивается в 237 миллионов рублей, а недополученные доходы аграриев от недобора урожая составят более четырех миллиардов рублей. Об этом 31 августа сообщил министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

«В настоящее время Минсельхозом России готовится распоряжение правительства РФ о предоставлении финансовых средств Республике Крым для возмещения ущерба предприятиям, пострадавшим в результате ЧС. На сегодня по 47 предприятиям он подтверждён в размере 67 млн рублей», — сказал Рюмшин.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за засухи вместо запланированного 1,7 миллиона тонн зерна в Крыму в 2018 году удалось собрать более 900 тысяч тонн. В связи с этим на полуострове обсуждался вопрос приостановки вывоза зерна за границу, а также серьёзной материальной компенсации для местных аграриев. Однако позже в руководстве республики заявили, что полуострову удалось обеспечить себя зерном в полном объёме.

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