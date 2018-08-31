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В Новосибирске обсудили создание кластера по производству медтехники

Экономика

Актуальность производства российской медтехники особенно усиливается после введения экономических санкций

Новосибирск, 31 августа 2018, 16:09 — REGNUM  Создание в Новосибирской области кластера по научным исследованиям и выпуску электронных высокотехнологичных медицинских изделий обсудили участники тематической конференции, состоявшейся в Новосибирске в рамках VI Международного технологического форума «Технопром—2018». Об этом 31 августа сообщает пресс-служба концерна «Техмаш» госкорпорации «Ростех».

Модератор мероприятия, заместитель управляющего директора по развитию АО «НИИЭП» (входит в «Техмаш») Валерий Эдвабник отметил, что производство оборонными предприятиями комплекса современной медтехники является одним из самых насущных в условиях санкций.

«В Новосибирской области есть огромный потенциал для создания медицинского кластера по научным исследованиям и созданию электронных высокотехнологичных медицинских изделий», — сказал он.

Эдвабник добавил, что в регионе действуют предприятия, способные взять на себя выпуск современной медицинской техники, и в нем расположен единственный за Уралом испытательный центр медицинского оборудования.

По итогам встречи участники приняли решение подготовить документы о сотрудничестве нескольких предприятий, которые смогут приступить к формированию единого кластера, а также поддержать инициативу Росздрава РФ о создании аккредитационного центра медицинской техники в г. Новосибирске на базе ООО «СибНИИЦМТ».

Ранее директор по развитию инновационной экосистемы РВК Алексей Гусев в рамках международного форума технологического развития «Технопром-2018» сообщил, что индустриальные заказчики Национальной технологической инициативы будут играть ключевую роль в создаваемых консорциумах.

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«Технопром-2018» в Новосибирске
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