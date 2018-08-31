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«Газпром» продолжит разработку газового месторождения «Шахпахты»

Экономика

Действующая лицензия заканчивается в марте 2019 года

«Газпром» продолжит разработку газового месторождения «Шахпахты»
Малямов Евгений © ИА Красная Весна
Знак Газпром на заправке. Первоуральск

Ташкент, 31 августа 2018, 16:09 — REGNUM  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о продлении лицензии на совместную добычу газа Россией и Узбекистаном на месторождении «Шахпахты», передает 30 августа телеканал «Россия 24».

Действующая лицензия заканчивается в марте 2019 года. Срок продления составил пять лет. Месторождение разрабатывается на условиях соглашения о разделе продукции.

Напомним, в мае 2018 году АО «Узбекнефтегаз» и ПАО «Газпром» подписали намерение о продлении лицензии на совместную добычу газа на месторождении «Шахпахты».

Подписание самого соглашения о разделе продукции месторождения состоялось 14 апреля 2004 года сроком на 15 лет.

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