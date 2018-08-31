Экономики ведущих стран теряют триллионы из-за коррозии, сообщил ученый

Москва, , 15:44 — REGNUM Сумма ущерба от разрушения материалов под действием климатических факторов в экономике развитых стран может достигать триллиона долларов в год, сообщил генеральный директор Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов (ВИАМ), академик РАН Евгений Николаевич Каблов в своей статье на страницах журнала «Редкие земли».

Ссылаясь на данные авторитетной лаборатории G2MT Labs, он привел цифру экономических потерь в 2016 году в США от коррозии металлов: они составили $1,1 трлн, что соответствует примерно 3% ВВП. Подобные показатели, сообщил ученый, зарегистрированы в Великобритании и Германии. Что касается России, то по оценкам американских экспертов, потери от разрушения материалов под действием климатических факторов составляют около 4% ВВП.

Таким образом, специалисты приходят к выводу, что предупреждение негативных процессов, вызванных климатическими факторами, предупреждать значительно дешевле, чем ликвидировать их. Каблов отметил положительный пример Японии в этой сфере: благодаря целому комплексу эффективных профилактических мер, цифру потерь от коррозии и разрушения материалов в Стране восходящего солнца удалось сократить более чем в два раза — до 1,5% ВВП.

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