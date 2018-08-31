Ростовские власти отсудили у транспортного оператора 9 млн рублей

Ростов-на-Дону, , 15:47 — REGNUM Ростовские власти отсудили у транспортного оператора 9,1 млн рублей за нарушение условий контракта. Департамент транспорта Ростова-на-Дону изначально требовал взыскать с компании 67 млн рублей, но суд посчитал эти требования завышенными.

ООО «Агентство развития платежных систем» занимается запуском безналичной оплаты проезда в общественном городском транспорте. Но система в указанный в контракте срок — до 6 апреля 2017 года — не заработала.

В свою очередь, оператор подал в Арбитражный суд региона встречный иск, в котором утверждалось, что ростовский департамент транспорта не утвердил регламент обеспечения работоспособности оборудования транспортной платежной системы, не принял правовые акты, регламентирующие отношения участников этой системы и «систематически забывал оповещать компанию об изменениях в маршрутной сети Ростова». Этот иск не был удовлетворён, сообщает «Коммерсант».

ИА REGNUM напоминает, стоимость проезда в автобусах и маршрутных такси Ростова-на-Дону выросла до 24 рублей с 1 октября 2017 года. При наличии транспортной карты стоимость проезда составляет 20 рублей, но на проезд в маршрутных такси скидка не действует. Цена проезда в трамваях и троллейбусах не изменилась — 17 рублей.

Вместе с тем на момент повышения стоимости проезда в общественном транспорте валидаторами были оборудованы не все автобусы, троллейбусы и трамваи.

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