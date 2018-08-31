Два собрания по две минуты: дело банкротного ТК «Николаевский» в Чувашии

Чебоксары, , 15:43 — REGNUM В Чувашии не могут собрать кредиторов торгового комплекса «Николаевский», который признан банкротом и отношении которого проводится конкурсное производство. Ранее прошло два заседания комитета кредиторов — внеочередное и очередное, но оба они не собрали кворума, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

Очередное собрание кредиторов ОАО «Торговый комплекс «Николаевский» было назначено на 29 августа, но не состоялось из-за отсутствия кворума. Повторное собрание назначено на 14 сентября, в повестку включены три вопроса — отчёт конкурсного управляющего о своей деятельности и об использовании денежных средств должника, об увеличении фиксированной суммы вознаграждения конкурсного управляющего до 60 тыс. рублей в месяц и сокращении в штате должника одной единицы (работника бухгалтерии).

Примечательно, что 28 и 29 августа прошли собрания кредиторов — сначала внеочередное, созванное по инициативе конкурсного кредитора ЗАО «Эверест», затем очередное, собранное по предложению конкурсного управляющего. Оба заседания длились по две минуты.

На внеочередном заседании, состоявшемся 28 августа, участвовали три кредитора: помимо представителя «Эвереста» (число голосов 34 601 806), были представители ООО «Защита» (число голосов 1 097 350) и Александр Коновалов (число голосов 285 969). Всего было представлено 35 985 125 голосов, или 32% от суммы требований.

«По информации, представленной должником, сумма требований, установленная Арбитражным судом Чувашии и включённая в реестр кредиторов ОАО «Торговый комплекс «Николаевский», составляет 333 314 551 рублей 83 копейки, в том числе: 211 441 319 рублей 16 копеек — требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, 121 490 872 рублей 71 копейка — требования кредиторов третьей очереди (основой долг), 382 359 рублей 96 копеек — требования кредиторов третьей очереди по взысканию убытков в форме упущенной выгоды, взысканию неустоек (штрафов, пеней) и применению иных финансовых санкций, в том числе за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате обязательных платежей.

Сумма требований кредиторов, представленных на настоящем собрании, составляет с учетом частичного погашения требований кредиторов третьей очереди основного долга в размере 9 418 000 рублей копеек — 112 072 890 рублей 71 копейка. На настоящем собрании без учета требований кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника присутствует 35 985 125 голосов или 32%. Собрание кредиторов не правомочно рассматривать вопросы, предусмотренные ст. 15 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», — говорится в документе.

На следующий день состоялось очередное собрание кредиторов. Помимо Коновалова, были шесть кредиторов (ОАО «Эверест», обществ «Гранд сити-Центр», «Кафе «Лира», ООО «Автомобильный рынок «Поволжья», «Гранд сити — строй», «Гранд сити»), интересы которых представлял, судя по полному совпадению фамилии, имени и отчества, один и тот же человек. На их долю пришлось 40% голосов, в результате собрание кредиторов было неправомочным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, решением Арбитражного суда Чувашии в июне 2016 года общество было признано банкротом и в отношении его имущества открыта процедура конкурсного производства. Напомним, в числе учредителей общества было минимущество Чувашии с долей 29,35% акций от уставного капитала торгового комплекса.

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