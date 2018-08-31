После незначительной коррекции нефть продолжит расти

Москва, , 15:40 — REGNUM Нефтяные рынки держались 31 августа стабильно, при поддержке надвигающихся санкций США против экспорта нефти Ирана и падения венесуэльского производства, но сдерживались опасениями, что торговая война между Соединенными Штатами и Китаем может усилиться, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

«Поскольку предложение Венесуэлы резко падает и касается санкций США против Ирана, которые будут нацелены на экспорт нефти с ноября, сырые рынки в августе будут отслеживать рост более чем на 4,5% для Brent и увеличение на WTI более чем на 2%. Ноябрьский крайний срок для соблюдения требований США в отношении нефтяного эмбарго Ирана приближается, и в ожидании покупатели, похоже, начали сокращать свои покупки, а некоторые фиксировали позиции, что привело к коррекции нефтяных котировок», — пояснил эксперт.

С другой стороны, торговые споры между США и другими крупными экономиками, особенно Китаем и Европейским союзом, могут начать увеличивать экономический рост и, соответственно, спрос на топливо.

«Поэтому после незначительной коррецкии цены на нефть могут продолжить рост. Для марки Brent цена в краткосрочной перспективе может скорректироваться до $77 за баррель. Что касается сланцевой нефти марки WTI, то коррекционная волна может достигнуть ценового уровня до $69 за баррель», — считает Гасанов.

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