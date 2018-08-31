«Интересы граждан в предпенсионном возрасте надо максимально защитить»

Пенза, , 15:36 — REGNUM Вопрос о повышении пенсионного возраста требует ещё большего изучения и общественного мнения, и статистических исследований. Для будущих пенсионеров — это будет уже отлаженная система, а для нынешних пенсионеров и людей предпенсионного возраста — это достаточно серьёзная и резкая мера, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель штаба студенческих отрядов Пензенской области Артем Колобов.

Все шаги по проведению пенсионной реформы должны быть более взвешенными и обдуманными, надо максимально защитить интересы граждан в предпенсионном возрасте. Особенно должно быть учтено общественное мнение, причем мнение не только людей предпенсионного возраста, но и тех, кто пойдет на пенсию через 10−15 лет, а после этого уже дальше дорабатывать пенсионную систему.

«Реформа будет внедряться не сразу, а постепенно, поэтому на первых этапах внедрения нужно будет смотреть, как она реализуется, и в противном случае, если будут недостатки, власти должны будут принять меры по их устранению, а граждане в свою очередь должны активно изъявлять свои недовольства. В принципе, если президент РФ Владимир Путин видит и экономическую, и социальную значимость в пенсионной реформе, то это верные шаги», — высказал свое мнение Колобов.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»