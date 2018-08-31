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ВВП Италии за год вырос на 1,2%

Экономика

С начала 2018 года рост составил 0,9%

Рим, 31 августа 2018, 15:28 — REGNUM  По итогам второго квартала 2018 года ВВП Италии вырос на 1,2%, сообщает в пятницу, 31 августа, Italia Oggi со ссылкой на данные национальной службы статистики.

Рост ВВП во втором квартале года в сравнении с первым составил 0,2%. С начала 2018 года ВВП вырос на 0,9%.

Уровень потребления во втором квартале в сравнении с первым вырос на 0,1%, инвестиции в основной капитал — на 2,9%, импорт — на 1,8%. Экспорт итальянских товаров снизился на 0,2%.

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Добавленная стоимость в отраслях промышленности и сферы услуг выросли на 0,3% и 0,2% соответственно, в сельском хозяйстве — снизилась на 1,4%.

При составлении бюджета на 2018 год предполагалось, что ВВП в течение календарного года вырастет на 1,5%.

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Экономика Италии
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