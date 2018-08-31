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С 1 января неработающим пенсионерам в РФ проиндексируют страховые пенсии

Экономика

Правительство также будет индексировать зарплаты бюджетникам

Москва, 31 августа 2018, 15:27 — REGNUM  Правительство РФ с 1 января 2019 года проиндексирует страховые пенсии неработающим пенсионерам, заявил 31 августа премьер-министр страны Дмитрий Медведев на совещании о расходах федерального бюджета в Москве.

«С 1 января 2019 года мы продолжим индексировать страховые пенсии для неработающих пенсионеров», — заявил Медведев.

Премьер-министр также добавил, что правительство также будет индексировать заработные платы работникам бюджетной сферы.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин в своём обращении к гражданам России по поводу пенсионной реформы заявил, что в 2019 году индексация пенсий по старости составит порядка 7%, что в два раза выше прогнозируемой инфляции на конец 2018 года.

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Индексация пенсий
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