С 1 января неработающим пенсионерам в РФ проиндексируют страховые пенсии

Москва, , 15:27 — REGNUM Правительство РФ с 1 января 2019 года проиндексирует страховые пенсии неработающим пенсионерам, заявил 31 августа премьер-министр страны Дмитрий Медведев на совещании о расходах федерального бюджета в Москве.

«С 1 января 2019 года мы продолжим индексировать страховые пенсии для неработающих пенсионеров», — заявил Медведев.

Премьер-министр также добавил, что правительство также будет индексировать заработные платы работникам бюджетной сферы.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин в своём обращении к гражданам России по поводу пенсионной реформы заявил, что в 2019 году индексация пенсий по старости составит порядка 7%, что в два раза выше прогнозируемой инфляции на конец 2018 года.

Читайте также: «Рост пенсий в РФ в 2019 году в два раза превысит уровень инфляции»