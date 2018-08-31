Калининский завод создаст комплекс по работе с черными и цветными сплавами

Екатеринбург, , 15:13 — REGNUM Машиностроительный завод им. М.И. Калинина в Екатеринбурге планирует провести масштабную модернизацию кузнечно-прессового и заготовительного производств, которая позволит создать комплекс по работе с черными и цветными сплавами, сообщает 31 августа пресс-служба предприятия.

Реализация проекта будет осуществляться в соответствии со специальным инвестиционным контрактом, заключенным с министерством промышленности и науки Свердловской области, и рассчитанным на 10 лет. Этот контракт предусматривает сотрудничество, направленное на увеличение объема производства продукции специального и гражданского назначения.

«Создание универсального производственного комплекса, работающего с различными черными и цветными сплавами, в том числе и спецсталями, позволит нам не только обеспечить заготовками свое производство, но и расширить кооперационные связи с различными предприятиями Екатеринбурга и Свердловской области», — прокомментировал подписание контракта генеральный директор завода Николай Клейн на состоявшемся 31 августа расширенном президиуме Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области.

Он подчеркнул, что благодаря реализации проекта в регионе будут созданы новые высокопроизводительные рабочие места, обеспечено гарантированное качество выпускаемой продукции, что в итоге приведет к повышению инвестиционного потенциала нашей области и улучшению качества жизни людей.

Добавим, ранее в Свердловской области аналогичные контракты были заключены с компанияей «Интер РАО — Электрогенерация» и корпорацией «ВСМПО-АВИСМА».

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