В Костромской области 60% галичских теплосетей изношены

Галич, Костромская область, , 15:07 — REGNUM В городе Галич Костромской области сменилась теплоснабжающая компания, сообщает ГТРК «Кострома». «Региональная тепловая инвестиционная компания» уже начала готовить город к отопительному сезону.

Предприятие начало менять трубы на самых проблемных участках теплосети и ремонтирует 12 котельных. Теплосети города изношены на 60% и компании предстоит в кратчайшие сроки провести опрессовку сетей, чтобы успеть устранить все недостатки.

Отметим, что предыдущая теплоснабжающая компания ООО «ТЭК» задолжала Галичскому автокрановому заводу, котельная которого отапливает большую часть города, 50 миллионов рублей. Из них 15 миллионов рублей готова заплатить «Региональная тепловая инвестиционная компания».

Отметим, что местные власти планируют обсудить с новой компанией модернизацию теплового хозяйства Галича и перевод котельных на газ.

ИА REGNUM напоминает, что костромские власти обещали перевести на газ 11 котельных регион до конца 2018 года в Судиславском, Нерехтском районах и в городе Галиче.

Такая мера объясняется финансовыми соображениями. По мнению чиновников, отказ от иных теплоносителей позволит сэкономить значительные средства.