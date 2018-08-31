Армения и Грузия договорились о скидках на перевозку зерновых

Ереван, , 14:58 — REGNUM Согласно совместному решению ЗАО «Южно-кавказская железная дорога» и АО «Грузинская железная дорога», с 1 сентября 2018 года тарифы на железнодорожную перевозку зерновых грузов по путям сообщения порт Поти — Армения снижаются на 52 процента. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Грузии с 15 сентября вступает в силу решение правительства, согласно которому некоторые виды зерновых культур, в том числе пшеница, больше не сможет импортироваться в Армению наземным транспортом.

Согласно приказу, ввозить или вывозить пшеницу на таможенной территории Грузии можно только морским или железнодорожным транспортом. Таким образом, если раньше для импорта пшеницы из России использовалась военно-грузинская дорога, с 15 сентября пшеница должна доставляться в порт Поти, а оттуда железной дорогой доставляться в Армению. Таким образом из-за подорожания перевозки в Армении мог подорожать хлеб и другие мучные изделия.

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