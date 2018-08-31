Авиазавод Улан-Удэ передал вертолет Ми-8АМТ с медицинским модулем для Тувы

Улан-Удэ, , 14:49 — REGNUM Улан-Удэнский авиационный завод холдинга «Вертолеты России» передал заказчику вертолет Ми-8АМТ с медицинским модулем, предназначенный для использования в Туве в целях оказания экстренной медицинской помощи, сообщает 31 августа пресс-служба Союза машиностроителей России.

«В рамках контракта с Государственной транспортной лизинговой компанией мы поставляем региональным авиакомпаниям современную вертолетную технику», — прокомментировал событие управляющий директор авиазавода Леонид Белых.

Он добавил, что благодаря санитарным вертолетам медики обеспечивают действенную помощь, когда счет жизни пострадавшего идет на минуты. Таким образом на предприятии вносят свой вклад в реализацию приоритетного проекта «Развитие санитарной авиации России».

Отмечается, что в настоящее время завод в Улан-Удэ в рамках программы развития санавиации поставил Государственной транспортной лизинговой компании 21 вертолет Ми-8АМТ, из них 13 — в 2017 году, и 9 — в 2018-м. До конца года заказчику будут переданы еще четыре Ми-8АМТ, укомплектованных медицинскими модулями.

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