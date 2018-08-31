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Греф высказался о возможных изменениях в пенсионной системе

Экономика

29 августа 2018 г. глава Российской Федерации Владимир Путин выступил с обращением к жителям страны об изменениях в пенсионном законодательстве

Москва, 31 августа 2018, 14:44 — REGNUM  В Российской Федерации только при помощи изменений в пенсионной системе можно обеспечить достойный уровень жизни пожилых людей. Об этом сообщил глава Сбербанка Герман Греф в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, жители страны, которые осознают необходимость проведения пенсионной реформы, должны «честно посмотреть правде в лицо».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 августа 2018 г. глава Российской Федерации Владимир Путин выступил с обращением к жителям страны об изменениях в пенсионном законодательстве. По его словам, одной из главных целей пенсионной реформы является рост доходов пенсионеров.

Также Путин объявил о ряде смягчающих мер. Так, по мнению президента, несправедливо повышать пенсионный возраст в стране для женщин больше, чем на пять лет.

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Пенсионная реформа
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