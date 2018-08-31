«Допускать дальнейшего обеднения пенсионеров нельзя»

Пенза, , 14:42 — REGNUM С точки зрения экономической и демографической ситуации в стране пенсионная реформа назрела. При этом необходимо, чтобы к законопроекту о повышении пенсионного возраста был приложен конкретный пакет документов, которые давал бы социальную защиту людям предпенсионного возраста — это программа переобучения, вопросы, связанные с трудоустройством, отсутствие дискриминации на работе и другие способы их защиты, заявила корреспонденту ИА REGNUM ректор Института регионального развития Пензенской области Ольга Федосеева.

«Мера по повышению пенсионного возраста непопулярная, но в силу объективных причин власти вынуждены сделать этот шаг. Проводя реформу, нужно предоставить социальные гарантии гражданам. Задачи государства — сохранить льготы, стимулировать работодателей для приема на работу людей предпенсионного возраста, ликвидировать «серые» зарплаты», — считает экономист.

Многие пенсионеры желают работать, потому что имеют не очень высокий уровень дохода и пенсия является дополнительным источником дохода, когда они остаются работать. Это главное разочарование людей при повышении пенсионного возраста. Для того чтобы поднять пенсии, надо поднять доходы населения, зарплаты работников и создать дополнительные рабочие места. Рост уровня доходов — это прежде всего рост экономики.

«Сейчас Россия подошла к той черте, когда пенсионный возраст нужно поднять. Это нормальный механизм для преодоления бедности в стране, потому что пенсии очень маленькие. В этих условиях, когда происходят демографические сдвиги, численность пенсионеров растёт, конечно, нельзя допускать дальнейшего обеднения пенсионеров. Пенсия для человека — угроза впасть в нищету. Поэтому необходимо создать для пенсионеров достойный уровень пенсий», — высказала свое мнение Федосеева.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»