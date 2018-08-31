Москва подпишет соглашение о развитии конкуренции в городе с ФАС России

Москва, , 14:33 — REGNUM Правительство Москвы подпишет соглашение с ФАС России о развитии в столице конкуренции в области образования, социальной сферы, благоустройства, транспортных услуг, строительного комплекса и промышленного производства. Об этом заявил руководитель столичного департамента экономической политики и развития Владимир Ефимов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства 31 августа.

Так, ФАС России при участии правительства Москвы определила перечень и методику подсчёта 35 ключевых показателей развития конкуренции, подготовленных на основании материалов рабочей группы Государственного совета Российской Федерации.

По словам Владимира Ефимова, по 22 из них в городе наблюдается высокая конкуренция: там доля частного рынка превышает 70 процентов. По другим 13 показателям были разработаны конкретные меры по увеличению конкуренции.

«Москве крайне важно реализовать комплекс мер по увеличению уровня конкуренции на данных рынках, привлечь сюда новых производителей, тем самым увеличив качество получаемых москвичами товаров и услуг при одновременном снижении цен», — подчеркнул Ефимов.

Как сообщало ИА REGNUM, в первой половине 2018 года в Москве наибольшей положительной динамики достигло производство электрооборудования, химических веществ и транспортных средств. По данным направлениям прирост составил 121, 23 и 18 процентов соответственно.

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