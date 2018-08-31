Украину призвали «выгнать» миссию МВФ и рассчитаться с долгами

Киев, , 14:23 — REGNUM Украина может «выгнать» миссию Международного валютного фонда и полностью погасить внешние долги, если бы нацбанк и минфин Украины выпустили долларовые казначейские облигации. Об этом 31 августа в эфире телеканала NewsOne заявил экономический эксперт, директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

«Конечно, транш ничего не спасет и не поможет. Транш — это кредит, если мы его возьмем, нужно будет его погашать. Обращаю ваше внимание, что за полгода на территорию Украины пришло валюты на 7 млрд долл. За год будет 13 млрд — это деньги гастарбайтеров. Если бы наш Нацбанк и министерство финансов не занимались дурью, а сделали нормальный механизм, чтобы привлечь деньги украинцев, нам не нужен бы был никакой Международный валютный фонд. 13 млрд в год, а мы просим какой-то несчастный миллиард кредита», — сказал Охрименко.

По его словам, Киев может занимать в долг у своего населения валюту под гораздо меньшие процентные ставки.

«Национальный банк не понимает, что и как делать? Что вам мешает сделать государственные ценные бумаги в валюте, чтобы населению их было проще покупать? Тем более, что наше законодательство позволяет это делать, даже закон принимать не надо… Под ногами 13 млрд, а они миллиард просят… При желании можно привлечь 10 млрд долл, чтобы раз и навсегда выгнать МВФ из Украины. Нужно сделать такой инструмент казначейских обязательств, когда Минфин привлекает валюту населения под процент, причем меньший, чем он занимает. Приходит человек в банк, там есть депозит, а есть казначейское обязательство. Разместил. Это однозначно сработает. Людям надо объяснять, что есть казначейское обязательство. Тут нет налогов, тут выгодно, но нет желания», — считает Охрименко.

Он призвал «сразу посадить министра финансов Украины» за внешние займы под 9,1%.

«Это чистая схематика, это — грабёж. На сегодняшний момент можно привлечь на пять лет под 5%. А они привлекают для своих парней, чтобы украсть деньги из бюджета под 9%. За такое министра финансов надо снимать и еще посадить, чтобы на будущее знали — не воруйте деньги из госбюджета. Они воруют», — добавил Охрименко.

Как сообщало ИА REGNUM, в августем Министерство финансов Украины осуществило частное размещение краткосрочных облигаций внешних государственных займов со сроком погашения в 2019 году на 725 миллионов долларов. Об этом говорится в сообщении министерства. Процентную ставку заимствования Минфин не раскрывает. По неофициальной информации от участников рынка, речь может идти о ставке 9,1% годовых.

Напомним, миссия МВФ будет работать в Киеве с 6-го по 19 сентября 2018 года. Ожидается, что кредиторы и правительство Украины обсудят экономическую политику, кредитование и разработку проекта бюджета Украины на 2019 год. В декабре 2017 года МВФ призвал Киев поднять цены на природный газ на внутреннем рынке до уровня цен на внешних рынках. 28 августа Кабмин Украины продлил до 1 октября действие постановления, которое устанавливает фиксированную цену на газ в размере 6958 грн (247 долл) за 1000 м³ населению, религиозным организациям и теплокоммунэнерго.