Французские компании разработают план туристической зоны в Узбекистане

Ташкент, , 14:17 — REGNUM Эксперты консорциума французских компаний в области туризма разработают мастер-план и технико-экономическое обоснование свободной туристической зоны «Чарвак», сообщили 31 августа в пресс-службе Государственного комитета Узбекистана по развитию туризма.

29 августа французские эксперты встретились с заместителем председателя Госкомтуризма республики А. Аккуловым. На встрече отмечалось, что для составления мастер-плана зоны «Чарвак» будут привлечены ведущие специалисты по инжинирингу, ландшафтному дизайну, логистике и другие специалисты. Проект планируется закончить в марте 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Индия и Узбекистан намерены увеличить туристический поток в десятки раз. Об этом сообщалось на встрече заместителя председателя Госкомтуризма Улугбека Касимходжаева с генеральным директором министерства туризма Индии.

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