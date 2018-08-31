Смольный потратит 1 млрд рублей на микрокредиты в связи с «майским указом»

Санкт-Петербург, , 14:04 — REGNUM На поддержку малого и среднего бизнеса в Санкт-Петербурге требуется 1 млрд рублей. Об этом сообщила глава комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Лидия Громова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Громова пояснила, что 1 млрд рублей из городской казны будет потрачен на имущественный взнос по целевой статье о субсидиях Фонду содействия кредитованию малого и среднего бизнеса — микрокредитной компании.

Из этой суммы 800 млн рублей пойдут на увеличение размера гарантийного капитала фонда, а 200 млн рублей — на увеличение размеров активов фонда по программе микрозаймов.

«(Это) позволит фонду дополнительно предоставить субъектам малого и среднего предпринимательства не менее ста поручительств, что позволит им привлечь кредитные средства коммерческих банков при отсутствии залога в полном объеме на общую сумму не менее 900 млн рублей», — сказала Громова.

При этом в 2017 году на эти цели выделили лишь 250 млн рублей. Необходимость увеличения финансирования чиновники объясняют «майским указом» президента Владимира Путина, который требует от регионов активнее поддерживать малый и средний бизнес.

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