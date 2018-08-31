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Всемирный банк поможет фермерам Узбекистана

Экономика

Стоимость проекта составляет $500 млн

Ташкент, 31 августа 2018, 14:02 — REGNUM  Фермеры Узбекистана получат дополнительное техническое и финансовое содействие в рамках проекта «Развитие сектора плодоовощеводства. Дополнительное финансирование», в котором принимает участие Всемирный банк. Об этом 31 августа сообщает издание «Новости Узбекистана».

Стоимость проекта составляет $500 млн. Всемирный банк одобрил сумму еще в январе 2018 года, но проект был запущен в июне. 28−29 августа представители Всемирного банка, делегация Европейского союза и агентства по реструктуризации сельскохозяйственных предприятий посетили Ферганскую и Бухарскую области. Гости приняли участие в демонстрации проекта фермерам.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня представители Всемирного банка представили министерству финансов Узбекистана рекомендации по реформированию налоговой системы республики.

Читайте ранее в этом сюжете: Всемирный банк рекомендует Узбекистану не снижать ставку НДС

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Сельское хозяйство
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