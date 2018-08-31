Приангарье. Высокопоставленный чиновник уличён в сокрытии доходов

Иркутск, , 13:54 — REGNUM Заместителю председателя правительства Иркутской области Виктору Кондрашову грозит увольнение — подтвердилась информация о предоставлении им недостоверных сведений о доходах. Уведомление об этом размещено сегодня, 31 августа, на сайте региональной прокуратуры.

«В ходе проверки выявлены нарушения Федерального закона «О противодействии коррупции», влекущие ответственность в виде увольнения в связи с утратой доверия», — отмечено в официальном сообщении.

Между тем в пресс-службе правительства Иркутской области ИА «ИрСити» сообщили, что анонсированное правоохранителями представление по выявленным нарушениям в адрес губернатора Иркутской области, ещё не поступало.

Напомним, Виктор Кондрашов занял пост зампреда правительства Иркутской области в 2015 году, после победы Сергея Левченко на выборах губернатора. В декларации о доходах, полученных в 2017 году, он указал, что заработал 3 млн 83 тысячи 33 рубля.