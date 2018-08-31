Свердловский губернатор призвал мэров «открыть шлюзы» для инвестиций

Екатеринбург, , 13:47 — REGNUM Губернатор Евгений Куйвашев 30 августа на заседании правительства озвучил задачи, выполнение которых обеспечит приток инвестиций в муниципальные образования Свердловской области. Члены регионального кабинета министров подвели итоги рейтинга инвестпривлекательности территорий Среднего Урала и проанализировали результаты, показанные территориями.

Евгений Куйвашев напомнил, что наращивание предпринимательской активности и создание условий для притока инвестиций — установка, данная президентом России Владимиром Путиным. По его словам, улучшение инвестиционного климата в муниципальных образованиях является одной из главных задач наряду с выполнением всех социальных обязательств и поручений главы государства.

«Безусловно, все муниципалитеты в области имеют свой уровень развития, потенциал и конкурентные преимущества, которые необходимо использовать для достижения результата. В то же время, перед всеми территориями без исключения стоят общие задачи. Среди наиболее значимых: снижение административных барьеров для бизнеса, оптимальные сроки подключения к сетям, стимулирование предпринимательской инициативы. Это те самые «шлюзы», которые необходимо открыть, чтобы обеспечить приток инвестиций», — заявил губернатор.

Он добавил, что каждый глава несёт персональную ответственность за создание условий для инвестиционной динамики, а значит, и для устойчивого роста экономики, обеспечения социальной стабильности.

Ежегодно, начиная с 2015 года, по поручению Евгения Куйвашева министерство инвестиций и развития Свердловской области формирует рейтинг состояния инвестклимата в муниципальных образованиях Среднего Урала. Рейтинг позволяет реально оценить работу управленческих команд по стимулированию предпринимательства, выявить сильные и слабые стороны территорий.

Министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова сообщила, что в рейтинге 2018 года было выделено три основных направления оценки. Первое — это уровень реализации требований и норм, установленных на федеральном уровне. Второе — оценка комфортности условий для ведения бизнеса, в том числе сервисов для предпринимателей. И третье направление — работа по созданию инвестиционного имиджа муниципалитетов.

Лидером рейтинга в 2018 году стал Новоуральский городской округ. Глава округа Александр Баранов сообщил, что только в прошлом году на территории муниципального образования было реализовано 25 инвестиционных проектов. Создание условий для предпринимателей здесь ведется уже более двух десятилетий: эффективно работают Новоуральский фонд поддержки предпринимательства, муниципальный инвестиционный портал и другая инфраструктура. Опрос местного бизнес-сообщества показал его удовлетворенность условиями техприсоединения к энергосетям. По словам Александра Баранова, власти городского округа сегодня видят потенциал в развитии небольших производственных площадок. Кроме того, руководство муниципалитета рассчитывает на присвоение Новоуральску статуса территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Соответствующая заявка, напомним, была подана и рассматривается на федеральном уровне.

Виктория Казакова сообщила также, что большой рывок в рейтинге 2018 года совершили городские округа Красноуральск и Рефтинский, занявшие вторую и десятую строчки рейтинга соответственно. Она отметила также Каменский городской округ, улучивший свои показатели на 37 позиций и занявший 21 место.

В целом рост в 2018 году продемонстрировали 36 муниципальных образований. А шесть территорий покинули «двадцатку» лучших. Это городской округ Сухой Лог, город Алапаевск, Нижнетуринский городской округ, городской округ Заречный, Асбестовский и Сысертский городские округа.

По решению губернатора Свердловской области лидеры рейтинга получают денежное поощрение. Предложения по поощрению мининвест сформирует и направит в министерство финансов региона.

В правительстве области отмечают, что на региональном уровне ведётся большая работа по формированию благоприятного климата для бизнеса. Её эффективность была подтверждена результатами Национального рейтинга инвестиционного климата. По итогам 2017 года Свердловская область поднялась в нем на 13 позиций и вошла в топ-20 лучших регионов России.