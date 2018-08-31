Счётная палата нашла нарушения на 413 млн при выделении субсидий Минспорта

Москва, , 13:43 — REGNUM В 2017 году почти 13%, выделенных средств на реализацию региональных программ развития физкультуры и спорта в России, были использованы с нарушениями законодательства. К такому выводу пришли в Счётной палате РФ.

Как говорится в бюллетене ведомства, опубликованном 31 августа, субсидии на эти цели предоставлялись регионам на основе конкурсного отбора. Свои программы предоставили 59 регионов, однако после отбора соглашения Минспорт заключил только с 46 из них. Общая сума составила 3,3 млрд руб.

«В соответствии с соглашениями произведено софинансирование строительства 68 объектов, 47 из которых должны были быть введены в эксплуатацию в 2017 году. Однако в установленные сроки не введены пять объектов», — говорится в сообщении Счётной палаты.

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Как выяснилось, с нарушениями законодательства было использовано 413,4 млн рублей. Так, субсидии в размере 231,4 млн рублей были предоставлены Ставропольскому и Хабаровскому краю, а также Псковской области. При этом на момент заключения соглашений программы этих субъектов РФ не соответствовали установленным требованиям.

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Кроме того, Минспорт в соглашения с регионами включил заведомо невыполнимые условия по срокам строительства спортивных объектов. Например, сроки, зафиксированные в соглашениях с Костромской и Псковской областями, были вдвое меньше установленных проектной документацией. В результате указанные регионы условия соглашений не выполнили.

Напомним, ранее руководитель Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что возглавляемая им структура так и не смогла создать эффективные механизмы для сдерживания воровства бюджетных средств. Также он подчеркнул, что сфера государственных закупок — одна из самых коррумпированных сфер экономики России.

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