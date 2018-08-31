В Самаркандской области объяснили причину отсутствия иностранных инвестиций

Самарканд, Узбекистан, , 13:47 — REGNUM В Каттакурганском районе Самаркандской области нет ни одного совместного предприятия с участием иностранного капитала из-за отсутствия инфраструктуры по снабжению природным газом и электричеством, сообщает 31 августа издание «Новости Узбекистана» со ссылкой на хокима (главы) района Аъзамхона Бахрамова.

По его словам, линии электропередач не обновлялись на протяжении 60 лет. За это время население района увеличилось в два раза, что привело к дефициту электроэнергии.

Бахрамов также рассказал о мерах по исправлению ситуации, в том числе о строительстве новой электрической подстанции и прокладке газовых труб.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев раскритиковал руководство отраслей и предприятий, которые не желают брать на себя ответственность по реализации инвестиционных проектов.

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