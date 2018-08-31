Пятница, 31 Августа 2018 года
14:40:27 МСК

За последние годы траты на подготовку ребёнка к школе удвоились

Экономика

Если в 2018 году, по данным ВЦИОМ, родители тратили на подготовку ребенка к школе около 21 тыс руб, то в 2010 году средние расходы на одного школьника составляли чуть более 11 тыс руб

За последние годы траты на подготовку ребёнка к школе удвоились
klimkin
К школе готов!

Москва, 31 августа 2018, 13:23 — REGNUM  Траты родителей на подготовку ребёнка к школе в последние годы значительно выросли. Такой вывод можно сделать, проанализировав данные ВЦИОМ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

К примеру, если в 2005 году россияне в среднем тратили на подготовку к 1 сентября немногим более 6 тыс, руб, то к 2010 году средняя сумма этих расходов превысила 11,3 тыс руб. Если посмотреть динамику, то наиболее всего подготовительные школьные расходы увеличились к 2015 году, «взлетев» с чуть более 13,5 тыс руб (2014 год) до более 20 тысяч (рост 47%).

Напомним, в 2018 году, согласно опросу ВЦИОМ, траты родителей на школьную подготовку уже превысили 21 тыс. рублей, причём, как выяснилось, порядка половины от этой суммы идет на покупку школьной формы и обуви. Между тем в 2010 году именно на этой статье расходов экономили 50% опрошенных.

Читайте ранее в этом сюжете: В России подсчитали траты родителей на подготовку ребенка к школе

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
1 сентября 2018 года
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить