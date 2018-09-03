«Солидарную пенсионную систему в РФ надо перевести в страховую»

Самара, , 07:19 — REGNUM Отношение к проведению пенсионной реформы резко отрицательное. Сейчас в России существует солидарная пенсионная система — младшее поколение платит за старшее. При этом возникает вопрос — почему в Налоговом кодексе РФ доходы свыше 600 тыс. рублей не облагаются отчислениями в Пенсионный фонд РФ (ПФР), то есть получается, что самые богатые люди в стране не хотят содержать пенсионеров. Поэтому, во-первых, до тех пор пока Россия не перейдет на страховую систему пенсионного обеспечения, не должны предоставляться какие-либо льготы по уплате взносов в ПФР, заявил корреспонденту ИА REGNUM президент Самарской гильдии финансистов Дмитрий Яковенко.

«Во-вторых, в 2014 году по очень долгому требованию значительного числа профессионалов была проведена реформа, по которой предприятия, имеющие льготы по предоставлению гражданам досрочных пенсий (это предприятия с вредными и тяжелыми условиями труда), стали платить дополнительные взносы в ПРФ. Но в Налоговом кодексе РФ есть пункт: «В случае, если предприятие провело аттестацию рабочих мест, ему может быть установлена нулевая ставка по доплатам». То есть за работника «вредного» производства предприятие не доплачивает в ПФР за его уход на пенсию на 10−15 лет раньше. Содержать такого пенсионера должен работодатель, который получил с этого работника прибавочный доход, а получается, что его содержат простые граждане», — пояснил эксперт.

В-третьих, до сих пор в законе о пенсионном законодательстве содержится такая норма: «На пенсию по старости имеет право гражданин РФ, у которого есть трудовой стаж пять лет». За этот срок человек просто не может наработать себе пенсионные средства. Должен быть установлен стаж минимум 15 лет. Кроме того, тот, кто наработал 40 лет, должен получать пенсию в два раза больше. А те, кто не имеет стажа 15 лет, должны получать социальную пенсию из федерального бюджета, а не из ПФР.

«Это несколько проблемных вопросов, на которые власти не дают ответов или всячески избегают их. Пенсионная реформа в России, может быть, и нужна, но сначала надо решить перечисленные проблемы, потом посчитать, сколько не хватает средств, и только после этого переходить в увеличению пенсионного возраста. О социальной справедливости в стране говорить очень сложно. Предлагаемая пенсионная реформа выстроена в пользу крупных компаний, в пользу олигархов, которые расплачиваются налом и экономят на этом, а не в пользу обычных граждан», — высказал свое мнение Яковенко.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»