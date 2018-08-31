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«Ростелеком» может быть оштрафован из-за сбоя в центре обработки данных

Экономика

В результате неполадок Росреестр не смог обработать более 180 тыс. заявлений пользователей

«Ростелеком» может быть оштрафован из-за сбоя в центре обработки данных
Анна Рыжкова © ИА Красная Весна
Ростелеком

Москва, 31 августа 2018, 13:05 — REGNUM  В Росреестре намерены взыскать с провайдера «Ростелеком» штраф за системный сбой, произошедший 19 августа. Об этом сообщает 31 августа РБК.

Отмечается, что в результате неполадок Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) не смогла обработать более 180 тыс. заявлений пользователей. Также сообщается, что служба арендует у «Ростелекома» центр обработки данных, где и произошла авария.

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Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа в работе Единого портала государственных и муниципальных услуг произошёл сбой. Пользователи портала отмечали невозможность получить доступ к ряду сервисов через учётную запись Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).

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