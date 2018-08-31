Поступления в бюджет Чувашии от малого бизнеса выросли на 10%

Чебоксары, , 13:02 — REGNUM В Чувашии возрос объём налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). В I полугодии в бюджеты всех уровней поступило 6 млрд рублей, что на 10% выше аналогичного прошлогоднего уровня. По прогнозам, годовой объём поступлений возрастёт на 10% и достигнет 14,63 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на отчёт минэкономразвития Чувашии.

По данным ведомства, в 2018 году на развитие МСП выделено 111,6 млн рублей, в том числе из республиканского бюджета — 74,9 млн рублей, из федерального — 36,8 млн рублей. На 1 июля освоено 43,7 млн рублей (39,2%).

В I полугодии государственной поддержкой воспользовалось 4948 субъектов малого бизнеса. Из них финансовую поддержку почти на 450 млн рублей получили 255 субъектов МСП — в основном на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования, в виде микрозаймов и предоставления поручительств. Поддержку в части инфраструктуры развития бизнеса получили, по данным министерства, 1151 представитель малого и среднего бизнеса. Кроме того, 950 молодых граждан воспользовались услугами четырёх центров молодежного инновационного творчества.

«В республике осуществляет деятельность региональное представительство Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. В 2018 году поддержку по программе «Коммерциализация» получило ООО «Конструкторское бюро электроаппаратуры», по программе «Старт-2» поддержаны два организации (ООО «Ангио Лаб», ООО «В потоке»)», — говорится в документе.

В целом в I полугодии объём налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджеты всех уровней составил расчётно 6 млрд рублей, или 110% к соответствующему периоду прошлого года. В 2018 году оценочно будет собрано 14,63 млрд рублей налогов, что на 10% больше уровня 2017 года (13,3 млрд рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, в консолидированный бюджет республики за январь — июнь 2018 года поступило 26 126,8 млн рублей доходов, что на 6,4% больше аналогичного прошлогоднего уровня. В том числе объём налоговых и неналоговых доходов вырос на 7,4% и достиг 17 385,3 млн рублей.

По данным минэкономразвития Чувашии, на 1 июля 2018 года фактически осуществляют деятельность 47,5 тыс. субъектов МСП, что на 0,8% больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Прогнозно оборот субъектов МСП в 2018 году возрастёт на 6% и достигнет 321,4 млрд рублей, среднесписочная численность работников составит 139,1 тыс. человек (на 1 января 2018 года — 138,4 тыс. человек).