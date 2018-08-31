В аэропорту Симферополя начали строить новую взлётную полосу

Симферополь, , 12:54 — REGNUM В Симферополе началось строительство взлётно-посадочной полосы, которая в будущем сможет принимать практически все воздушные суда в любых погодных условиях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ООО «Международный аэропорт Симферополь».

«Новая полоса станет всепогодной, что особенно важно в «сезон туманов». ВПП-1 будет удлинена на полкилометра и сможет потом принимать Boeing-777−300ER и другие воздушные суда», — отметили в пресс-службе.

Реконструкция полосы также предусматривает установку новой радиомаячной системы, светосигнального оборудования и новые рулежные дорожки.

Деньги на строительство и реконструкцию второй полосы предусмотрены федеральной целевой программой развития Крыма (ФЦП), за счёт которых также будут построены новый командно-диспетчерский комплекс, очистные сооружения и инженерная инфраструктура.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 9 августа международный аэропорт Симферополь обслужил с начала года три миллиона пассажиров.

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