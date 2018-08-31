За год занятость в Италии выросла на 1,2%

Рим, , 12:52 — REGNUM За год с июля 2017 по июль 2018 года уровень занятости в Италии вырос на 1,2%, сообщает в пятницу, 31 августа, La Stampa со ссылкой на данные национальной службы статистики.

Число граждан, имеющих работу, выросло на 277 тысяч, хотя рост обеспечен исключительно временной занятостью — по таким контрактам работают на 336 тысяч человек больше.

В сравнении с предыдущим месяцем, июнем 2018 года, уровень занятости почти не изменился, сократившись на 0,1%. Уровень безработицы составляет 10,4%, уровень занятости — 58,7%.

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Как сообщалось ранее, парламент Италии утвердил так называемый «Декрет о достоинстве», который предполагает ужесточение условий для работодателей, предлагающими временную занятость вместо постоянной.

В правительстве полагают, что распространение этой практики (по временным контрактам в Италии работает более 3 миллионов человек) заставляет граждан чувствовать неуверенность в завтрашнем дне.