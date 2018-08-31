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Узбекистан укрепляет связи в нефтегазовой отрасли в США

Экономика

Согласован график взаимодействия компаний двух стран

Ташкент, 31 августа 2018, 12:42 — REGNUM  В Ташкенте прошло первое заседание рабочей группы предприятий ТЭК Узбекистана и делегации из США, которую возглавляет президент компании Air Products по Европе и Африке Иво Болсом, сообщает 30 августа Синьхуа.

Ознакомившись с проектом «Узбекнефтегаза» по глубокой переработке углеводородов и произволству полимеров из природного газа, американская сторона обсудила с руководством компании возможности сотрудничества в целях реализации совместных проектов.

Встреча прошла вслед за визитом в Узбекистан председателя Совета директоров и главного исполнительного директора Air Products Сейфи Гасеми, который согласовал график взаимодействия сторон.

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США в Средней Азии
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