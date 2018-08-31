У США есть две серьезные причины не выходить из ВТО

Вашингтон, , 12:12 — REGNUM Тема возможного выхода США из ВТО связана с их отрицательным торговым балансом, но негативные последствия выхода могут оказаться для страны более значительными, чем позитивные, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 31 августа, директор Аналитического центра НИУ ВШЭ в Петербурге Анна Федюнина, комментируя заявления президента США о возможном выходе страны из организации.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США могут покинуть Всемирную торговую организацию, если ей не удастся «измениться к лучшему». Про его мнению, в ВТО с США уже много лет «очень плохо обращаются». Администрация США намерена внести в парламент законопроект, принятие которого позволит игнорировать требования ВТО. Президент может получить право вводить пошлины на импортные товары в одностороннем порядке.

Несмотря на все большее число ограничений, которые вводятся отдельными странами, мы не можем говорить о том, что ВТО больше не существует. Они по-прежнему занимаются урегулированием торговых споров, но одновременно страны стали стремиться к двусторонним и многосторонним соглашениям в рамках ВТО.

США были одним из основателей ВТО. Причины были прежде всего политическими, они хотели быть мировыми лидерами. Вместе с тем они не сомневались в конкурентоспособности своих товаров. А теперь ситуация изменилась.

Разговоры об их возможном выходе из ВТО связаны с их отрицательным торговым балансом. Импорт превышает экспорт почти вдвое. Они не ожидали, что баланс будет настолько негативным. Раньше за счет низких издержек на трудовые ресурсы выросла конкурентоспособность Китая. Теперь на мировом рынке появляются новые игроки, например, Вьетнам.

США не могут не беспокоиться из-за снижения конкурентоспособности своих товаров. Трамп еще во время предвыборной кампании говорил о необходимости проводить агрессивную торговую политику. Но у возможного выхода из ВТО будет как минимум два негативных последствия.

Во-первых, американские товары перестанут иметь право на тариф наибольшего благоприятствования. Это значит, что стоимость этих товаров за рубежом вырастет, а конкурентоспособность снизится. Этот негативный эффект может перекрыть позитивный эффект на внутреннем рынке.

Во-вторых, американские компании потеряют возможность оспаривать тарифы других стран в ВТО. А сейчас они активно пользуются этим инструментом, что свидетельствует о том, что пребывание в ВТО для них вполне выгодно. Два этих негативных последствия могут перекрыть весь позитивный эффект.

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