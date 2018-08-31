В ОЭЗ Петербурга существенно вырос объем заявленных инвестиций

Санкт-Петербург, , 11:34 — REGNUM В особую экономическую зону (ОЭЗ) «Санкт-Петербург» в ближайшее время придут два новых резидента с общим объемом инвестиций в 887 млн рублей. Их проекты одобрены на заседании экспертного совета ОЭЗ, сообщили ИА REGNUM 31 августа в руководстве особой экономической зоны. Оба инвестиционных проекта будут реализованы на площадке «Новоорловская».

Компания «Элкон» планирует строительство предприятия по разработке и производству электронных компонентов для применения в различных отраслях. Заявленный объем инвестиций — 360 млн рублей, срок реализации проекта — семь лет.

Компания ООО «Производственная компания «ГеоТехническиеСистемы» (ООО ПК «ГТС») собирается построить в ОЭЗ промышленно-исследовательский центр для разработки и производства инновационных систем геотехнической и инженерной защиты. Объем инвестиций — 527 млн рублей, проект предполагается реализовать к 2023 году.

Также стало известно о значительном расширении инвестиций в ОЭЗ Петербурга крупной биофармацевтической компании «Биокад»: с 1,965 млрд рублей, заявленных еще в 2010 году, до 23,1 млрд рублей. Тем самым компания станет крупнейшим резидентом ОЭЗ. Вторая очередь предприятия на площадке «Нойдорф» находится в стадии строительства, инвестиции в объект составляют около 3 млрд рублей. Здесь появится фармацевтический комплекс по разработке и производству биологических субстанций и готовых лекарственных средств.

С учетом новых инвестиционных проектов и корректировок инвестиций по уже реализуемым проектам, общий объем заявленных инвестиций резидентов петербургской ОЭЗ увеличивается с 47 млрд рублей до 65 млрд рублей.

«Мы видим, как формируется облик нового инвестора, способного реализовывать свои проекты в возникающих санкционных условиях», — прокомментировал вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Мовчан.

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На территории особой экономической зоны технико-внедренческого типа (ОЭЗ ТВТ) в Санкт-Петербурге зарегистрировано в качестве резидента 47 компаний. ОЭЗ размещается на двух участках — «Нойдорф» (19 га, пос. Стрельна, Петродворцовый район Санкт-Петербурга) и «Новоорловская» (163,3 га, Приморский район Санкт-Петербурга).