Ярославское правительство проверит связь «Ярдорслужбы» и «Северного потока»

Ярославль, , 11:30 — REGNUM Заместитель председателя правительства Ярославской области Виталий Ткаченко поручил провести служебную проверку по сообщениям в СМИ о предполагаемой аффилированности руководителя ГКУ «Ярдорслужба» и генерального директора ООО «Северный поток». Об этом сообщает портал «Ярославский регион».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, общественники обнародовали информацию о том, что руководитель заказчика дорожных работ ГКУ «Ярдорслужба» Олег Бирюков и директор компании-подрядчика ООО «Северный поток» Алексей Фирстов являются учредителями одного садоводческого некоммерческого товарищества. Администратор группы «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев считает, что благодаря дружеским связям «Ярдорслужба» может принять некачественно выполненные работы.

Директор «Северного потока» Алексей Фирстов рассказал, что дружеские отношения и соседство по даче никак не влияет на отношения «заказчик-подрядчик».

Очень хорошо мне «помогает» Олег Бирюков… Выполнение многих дорог не принимается. Где прошли дороги, которые имеют претензии общественников? Дороги вообще не принимаются, сейчас только одни письма и недоделки, которые мы сейчас устраняем. У нас сейчас вообще ничего не принимается. Общественники много что говорят и пишут, а то, что «Ярдорслужба» сейчас не принимает — скажу открытым текстом. Считают каждый кустик», — сказал корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор ООО «Северный поток» Алексей Фирстов.

Проверка будет проведена департаментом дорожного хозяйства региона до 10 сентября.

Читайте ранее в этом сюжете: В дорожном хозяйстве Ярославской области садовый конфликт интересов?