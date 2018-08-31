Coca-Cola купит крупнейшую сеть британских кофеен

Лондон, , 11:24 — REGNUM Британская группа компаний Whitbread Plc продаст американской Coca-Cola крупнейшую сеть кофеен в Великобритании. О переходе прав собственности на бренд Costa Coffee сообщили пресс-службы Coca-Cola и Whitbread.

Отмечается, что за сумму порядка $5,1 млрд американскому производителю газировки достанется около четырех тысяч кофеен Costa Coffee. В пресс-службе британской компании отметили, что решение о продаже бренда кофеен совет директоров Whitbread поддержал единогласно.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа американский концерн PepsiCo объявил о приобретении израильской компании SodaStream, производящей технику для домашнего изготовления газированной воды.

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