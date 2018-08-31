Музею истории Уралвагонзавода исполнилось 20 лет

Нижний Тагил, Свердловская область, , 10:43 — REGNUM Музей истории Уралвагонзавода открылся 20 лет назад в здании центральной проходной. В нем расположились сотни экспонатов, связанных с историей машиностроительного гиганта: от идеи создания такого завода и до наших дней, сообщает пресс-служба предприятия.

Отмечается, что при помощи представленных в музее артефактов можно проследить путь развития предприятия и узнать имена тех, без кого Уралвагонзавод не состоялся бы.

В коллекции находятся приборы лаборатории 30-х годов, заводское оборудование, на котором трудились рабочие предприятия в разные годы, офисная мебель руководителей цехов и главных специалистов, чертежи и макеты образцов продукции от вагонов до танков. В витринах выставлены ордена и медали людей, участвовавших в строительстве, а также боевые и тыловые награды времен Великой Отечественной войны и личные вещи заводчан. Воссоздать ход событий помогут фотографии, письма и подшивки газет.

В настоящее время в выставочном зале готовится новая экспозиция «Уралвагонзавод — перекресток индустриальной культуры». Она посвящена научно-техническому сотрудничеству, новым технологиям и другому.

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