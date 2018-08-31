Кризис стройиндустрии: старейший завод Альметьевска распродаёт имущество

Альметьевск, Татария, , 10:42 — REGNUM Обанкроченный завод железобетонных изделий Альметьевска 9 октября 2018 года планирует продать с торгов производственные здания, оборудование и спецтранспорт, в числе которого — самосвалы, грузовые автомобили, краны. Начальная цена продажи — 185 986 624 рубля, торги проходят в рамках банкротной процедуры предприятия, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ОАО «Альметьевский завод железобетонных изделий» создан в конце июня 2002 года, но с 17 февраля 2016 года находится на стадии ликвидации. Его учредителем выступало министерство земельных и имущественных отношений Татарии, основной вид деятельности предприятия — производство изделий из бетона для использования в строительстве. Завод был в числе крупнейших предприятий Альметьевска и входил в Волго-Камскую региональную ассоциацию производителей бетона и железобетона.

Проблемы у предприятия начались в июне 2015 года, когда в суд поступил иск с требованием признать его банкротом. Истцом выступило ООО ТД «Инертком» из Самары. Позднее к нему присоединилась компания из Татарии «Нефтегазпроект», три альметьевских предприятия, и ООО Производственно-Коммерческая фирма «Авто-Нефтехим» из Башкирии.

Первым истцам в требованиях отказали, а иск физлица 1 декабря 2015 года был удовлетворен — в отношении компании ввели наблюдение. Временным управляющим назначили Игоря Кулакова. За период наблюдения — к февралю 2016 года в реестр кредиторов были включены требования на сумму 9,441 млн рублей, но на тот момент не были рассмотрены требования «Новикомбанка» на сумму свыше 160,616 млн рублей, ФНС России — более 3,533 млн рублей, ПАО АКБ «Абсолют Банк» — более 476,241 млн рублей и ряда частных компаний на сумму свыше 10 млн рублей. На начало 2016 года балансовая стоимость имущества предприятия оценивалась в 209 697 000 рублей. 1 февраля 2016 года компанию признали банкротом, хотя временный управляющий настаивал на внешнем управлении и говорил о возможности восстановить платежеспособность предприятия.

Срок конкурсного производства несколько раз продлевался и действует до 29 октября 2018 года. За этот срок конкурсный управляющий в рамках аукциона планирует продать 21 здание, в числе которых не только цеха, но и столовая, административно-офисное здание. Помимо этого на продажу выставлено оборудование, земельный участок, занятый объектами, право аренды еще одного земельного участка, свыше десятка транспортных средств, среди которых преобладает спецтранспорт.

Торги назначены на 9 октября 2018 года, начальная цена — 185 986 624 рубля, шаг аукциона — 5%.