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Мэрия Якутска взяла в кредит 300 млн рублей

Экономика

За использование средств заплатят 37,5 млн рублей

Якутск, 31 августа 2018, 10:35 — REGNUM  Администрация Якутска провела два аукциона по предоставлению кредитов на общую сумму 300 млн рублей. Займы ей предоставит ВТБ-банк, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных с сайта госзакупок.

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За использование заёмных средств мэрия заплатит 37,5 млн рублей. Цель кредитования — финансирование дефицита бюджета. Ставка, по которой кредитуется мэрия, составляет порядка 9%. Рассчитаться по займам горадминистрация столицы Якутии намерена за три года.

Как сообщало ИА REGNUM, бюджет Якутска на 2018 год принимался с параметрами 14,8 млрд рублей доходов и 15,3 млрд — расходов. Дефицит составлял почти 500 тыс. рублей. За первое полугодие главный финансовый документ столицы республики был исполнен на 97%.

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