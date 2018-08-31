Аэропорт Хабаровска сможет принимать туристов и рабочих по электронной визе

Хабаровск, , 10:18 — REGNUM Специалисты пограничной службы провели мероприятия, необходимые для упрощенного въезда в Россию иностранных туристов и рабочих по электронной визе через международный аэропорт Хабаровск, сообщает 31 августа пресс-служба предприятия.

«С 1 сентября граждане 18 государств смогут приезжать в Хабаровск по электронным визам», — говорится в сообщении аэропорта.

Необходимое оборудование пограничного пункта пропуска в аэропорту Хабаровск прошло соответствующее тестирование, во время которого оно показало полную готовность к работе. Выехать из России иностранные граждане смогут исключительно через тот же пункт пропуска в котором был осуществлен въезд.

Отмечается, что постепенное снятие барьеров для иностранного туризма и бизнеса на Дальнем Востоке России поспособствует росту деловой и туристической активности в Хабаровском крае, особенно со стороны наших ближайших стран — Китая, Южной Кореи и Японии, а также приведет к увеличению международного пассажиропотока аэропорта Хабаровск, открытию новых рейсов и направлений.

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